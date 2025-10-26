Realizarán Primera Caminata Perruna

En el marco de la Feria de Todos los Santos 2025, en el municipio de Las Rosas se realizará el 28 de este mes la primera Caminata Perruna, con la finalidad de fomentar el amor y el cuidado a las mascotas.

Los organizadores dieron a conocer que la invitación es abierta a todas y todos los “amantes de los animales a participar en esta actividad familiar llena de alegría y color mexicano”.

El punto de partida será las instalaciones del Club de Leones, a las 4:30 de la tarde, en donde se dirigirán al parque Central.

“Ven con tu mascota y acompáñanos en esta caminata que promueve el amor, el respeto y el cuidado responsable de las mascotas, celebrando juntos esta gran fiesta mexicana que une a las familias pinoltecas”.

“Prepara a tu mejor amigo, ponle su toque festivo y únete a esta experiencia divertida y llena de cariño”, agregaron autoridades del municipio.

Reiteraron que el propósito es fortalecer los vínculos entre las personas y sus mascotas de compañía, para así promover una tenencia responsable.