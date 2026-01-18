﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Realizarán recorrido Safari Fotográfico

Enero 18 del 2026
Durante el recorrido, podrán registrar la impresionante biodiversidad del Valle de Jovel. Cortesía
Durante el recorrido, podrán registrar la impresionante biodiversidad del Valle de Jovel. Cortesía

Convocan a fotógrafos profesionales, aficionados, estudiantes, colectivos y amantes de la naturaleza a sumarse a un recorrido único por los Humedales de Montaña La Kisst y María Eugenia, en conmemoración del aniversario de su declaratoria como Áreas Naturales Protegidas (ANP) y del Día Mundial de los Humedales en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo a la invitación, durante el recorrido, podrán registrar la impresionante biodiversidad del Valle de Jovel, hogar de especies endémicas, aves migratorias y ecosistemas de humedal fundamentales para el equilibrio ambiental y la vida.

El recorrido Safari Fotográfico tendrá lugar el día 23 de este mes de enero, a las siete de la mañana, el punto de encuentro será: estacionamiento de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem).

Se informó que las fotografías resultantes podrán formar parte de una exposición colectiva, contribuyendo a sensibilizar sobre la importancia de los humedales de montaña de esta ciudad. Esta actividad es organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las casas, a través de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.

﻿