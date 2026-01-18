Realizarán recorrido Safari Fotográfico

Convocan a fotógrafos profesionales, aficionados, estudiantes, colectivos y amantes de la naturaleza a sumarse a un recorrido único por los Humedales de Montaña La Kisst y María Eugenia, en conmemoración del aniversario de su declaratoria como Áreas Naturales Protegidas (ANP) y del Día Mundial de los Humedales en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo a la invitación, durante el recorrido, podrán registrar la impresionante biodiversidad del Valle de Jovel, hogar de especies endémicas, aves migratorias y ecosistemas de humedal fundamentales para el equilibrio ambiental y la vida.

El recorrido Safari Fotográfico tendrá lugar el día 23 de este mes de enero, a las siete de la mañana, el punto de encuentro será: estacionamiento de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem).

Se informó que las fotografías resultantes podrán formar parte de una exposición colectiva, contribuyendo a sensibilizar sobre la importancia de los humedales de montaña de esta ciudad. Esta actividad es organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las casas, a través de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.