Realizarán Ruta Integral de la Salud en Teopisca

La Jurisdicción Sanitaria II San Cristóbal realizará en Teopisca la Ruta Integral de la Salud y la Jornada de Mastografías.

La Jornada de Mastografías se realizará del 9 al 13 de este mes de noviembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en el domo de San Sebastián. La Jornada de Atención Médica y Preventiva, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, del 9 al 11 de este mes.

Durante la jornada, personal brindará servicios gratuitos, como consultas médicas, odontología, ultrasonidos para embarazadas, detecciones de enfermedades crónicas, planificación familiar, exploraciones mamarias, citologías, pruebas de VPH y colposcopías.

Los organizadores dieron a conocer que para las mastografías es necesario ser mayor de 40 años, presentar copia de credencial o CURP y acudir sin desodorante. Puedes agendar tu cita en el Área Médica del SMDIF.

Esta actividad es organizada por la Secretaría de Salud Chiapas a través de la Jurisdicción Sanitaria II San Cristóbal y la autoridad municipal de Teopisca.