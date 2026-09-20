Realizarán Semana de las Energías Renovables 2026

El director del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), José Francisco Pola Albores, comentó que del 22 al 24 de septiembre se realizará la Semana de las Energías Renovables 2026, con especialistas e investigadores de prestigio nacional e internacional.

Programa

Indicó que el programa contempla conferencias magistrales, talleres, rally energético, exposición de póster y, por primera vez, una exposición de prototipos; actividades que permitirán a las y los estudiantes conocer investigaciones, proyectos y aplicaciones relacionadas con las nuevas tecnologías energéticas.

Uno de los principales objetivos de esta jornada es propiciar el intercambio directo entre estudiantes, investigadores y profesionales con experiencia en el sector. “Queremos que otras y otros docentes y especialistas con mucha experiencia puedan compartir sus conocimientos con nuestros estudiantes”, expresó.

Invitados

Entre las personalidades invitadas se encuentra: Guadalupe Ramos Sánchez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien impartirá la conferencia magistral “Baterías Ion-Li y Post Litio: El reto para México”.

También participará Tatiana Romero Castañón, del Laboratorio de Almacenamiento de Energía del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (Ineel), con la ponencia “Perspectiva de Hidrógeno en México”.

El programa contará con la participación de Francisco Javier Silva Benítez, especialista en Medición y Metrología de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien impartirá el taller “Metrología y su aplicación en las Energías Renovables”.

La jornada también incluirá la participación de investigadores del propio instituto y del Tecnológico Nacional de México (TecNM), con temas relacionados con la propulsión de fluidos y la simulación de circuitos de celdas fotovoltaicas.