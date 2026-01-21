Realizarán seminario de educación ambiental

El próximo lunes 26 de enero se realiza en San Cristóbal de Las Casas el Primer Seminario de Educación Ambiental 2026, por el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable (Cides) y cuyo objetivo es “fortalecer la conciencia ecológica y generar estrategias ante los retos climáticos actuales”.

La directora general del Cides, Jane Rivas Damián, explicó que “el seminario está diseñado para que académicos, egresados, estudiantes, activistas y ciudadanos interesados compartan experiencias exitosas y metodologías pedagógicas”.

Agregó que “el enfoque principal del seminario, que busca consolidarse como un espacio crítico para el análisis y la reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje enfocados en la conservación y restauración del medio, será entender cómo la educación puede ser la herramienta más poderosa para la preservación del entorno natural”.

Rivas Damián comentó que “a lo largo de la jornada a celebrarse el próximo 26 de enero se disertarán ponencias sobre biodiversidad, rutas bioéticas para la prosperidad de la vida en regiones megadiversas en México, liderazgo ambiental, la brecha cognitivoconductual en universitarios sobre el cuidado del ambiente, el paisajismo como pasión de la sostenibilidad a través de jardines polinizadores, entre otras”.

El encuentro se realizará en el contexto del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra cada 26 de enero desde 1975, y tiene como objetivo generar conciencia sobre la protección del ambiente, promover la participación ciudadana y fomentar una cultura de conservación para las futuras generaciones.

El director de Innovación Científica y Desarrollo Académico de la institución, Domingo Gómez López, expresó que para este Primer Seminario de Educación Ambiental, contarán con la participación de expertas y expertos en la materia, entre los que destacan, Christian Ernesto López Machín; la maestra, María Cristina Nava Escobedo; el maestro, Alberto Isaac Montemayor Aguilar, así como las Doctoras Nelly Eblín Barrientos Gutiérrez y María Minerva López García, ambas con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti)”.

Las actividades se realizarán en el salón de un hotel ubicado cerca de la entrada poniente de la ciudad, “serán en modalidad híbrida, es decir, presencial y virtual, lo que permitirá un alcance local y global. Iniciarán a las 8:30 de la mañana del lunes 26, con el registro de participantes, y de nueve de la mañana a una de la tarde, las intervenciones de las y los ponentes”.