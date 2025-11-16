Realizarán simposio internacional en 2026

El presidente de la Unión Internacional del Notariado (UIN), David Figueroa Márquez, anunció la realización el próximo año en Tapachula, de un encuentro en el que participarán integrantes de ese organismo de todas las naciones de Centroamérica.

Ello fue acordado en el marco del Simposio Internacional de Innovación Jurídica y Desarrollo Empresarial “Crear para Crecer”, con la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza y el Colegio de Notarios de la Costa de Chiapas. Dijo que la propuesta incluye la invitación a participar de empresas, instituciones académicas y notarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, lo cual dará un mayor liderazgo del que México cuenta en el notariado internacional.

Dijo que los notarios del país tienen un compromiso con México y con Chiapas, por lo que están sumando esfuerzos con las instituciones gubernamentales para “seguir construyendo un futuro con más justicia, confianza y desarrollo para todos”.