Realizarán venta directa de leche del bienestar

Las personas que habitan en los alrededores de las instalaciones de la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), estén o no inscritas en uno de los Programas para el Bienestar, pueden acudir a la venta directa de Leche para el Bienestar el próximo viernes 15 de agosto, a partir de las 10 de la mañana.

Si bien el objetivo es acercar la leche a la base trabajadora, conformada por al menos 570 personas de la delegación estatal, también puede acudir población en general, ya que estos productos se distribuyen en las Tiendas para el Bienestar.

De acuerdo con Obilfrido Gómez Álvarez, representante estatal de Agricultura en Chiapas, la leche para el bienestar compite con las otras lecheras comerciales; existe la garantía de que es leche de procedencia de tierras chiapanecas y es sometida a 17 estudios de calidad.

Este tipo de ventas benefician a los productores con los que se recolecta la leche, la cual es llevada a dos centros de acopio en los municipios de Juárez y Pijijiapan, en los que se les paga un precio de garantía al productor de 11.50 pesos por litro.

Posteriormente se concentra en la pasteurizadora, donde se produce leche semidescremada, entera, deslactosada; también leches de sabores para niños y en polvo.

Costos a la venta

El litro de leche entera tiene un costo 22 pesos, mientras que la caja con 12 litros cuesta 264. La semidescremada vale 21 pesos el litro y 252 la caja. La descremada light 20 pesos, y 240, los 12. También se produce deslactosada a 22 pesos por litro y 264 la caja.

También se produce leche sabor fresa, vainilla y chocolate, que rondan entre siete y 8.50 la pieza y 189 a 229 pesos la caja con 27 lechitas. Además, la leche entera y semidescremada en polvo, a 37 y 34 pesos el sobre, respectivamente.