Realizarán visitas sorpresa a guarderías

La titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Ana Lourdes Balboa Orduña, confirmó que se realizarán de manera permanente recorridos y visitas sorpresa a Centros de Atención Infantil en diversos municipios de Chiapas.

Dijo que este tipo de visitas buscan verificar la calidad de los servicios que reciben las hijas e hijos de madres y padres trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, priorizando su seguridad.

Recordó que recientemente realizó visitas de supervisión a Centros de Atención Infantil de prestación indirecta en San Cristóbal de Las Casas y Comitán.

Explicó que, junto a autoridades en materia, se realizaron recorridos para constatar que la atención, alimentación, actividades pedagógicas y condiciones de seguridad e higiene se otorguen conforme a la normatividad institucional.

Durante los recorridos también se revisaron las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento de las instalaciones, así como los procesos operativos, con el propósito de garantizar espacios adecuados para el cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños.

Finalmente, recordó que los Centros de Atención Infantil (CAI) son espacios destinados a la atención, cuidado y desarrollo integral de niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los seis años (o fin del ciclo escolar), garantizando sus derechos y apoyando a madres, padres o tutores trabajadores.

Bajo la regulación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, estos centros adoptan diversas denominaciones y modalidades.