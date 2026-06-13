Realizarán XIX campaña anual de reforestación

Este domingo 14 de junio dará inicio la XIX Campaña de Reforestación, con la participación del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, Tu Bosque y Ciudadanos por la Acción Territorial de la Cuenca Hidrográfica del Valle de Jovel, entre otras agrupaciones.

“El bosque vive y el legado de Don Alex continúa y crece”, expresaron los convocantes, tras dar a conocer la invitación de lo que llamaron el “Gran inicio de la campaña de reforestación”.

Cabe señalar que Alejandro Ruiz Guzmán fue el coordinador de la campaña ciudadana, una de las más importantes de la ciudad. Quien el año pasado dejó de existir como consecuencia de un accidente en su domicilio particular.

“Ven con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien quieras compartir una mañana diferente, este domingo 14 de junio, a las 7:30 de la mañana, al punto de reunión en la Plazuela de Guadalupe. La actividad será en la comunidad Laguna Petej”, informaron.

“No importa si es tu primera vez; aquí todas las manos suman y cada persona hace la diferencia.

Cuidar los bosques no es tarea de unos cuantos, es una responsabilidad de todos”.

La invitación es para los ciudadanos y ambientalistas e integrantes de organizaciones con vocación ambiental a participar en esta jornada de reforestación.