Realizó Unach la 3ra Rodada Ciclista

Para conmemorar el Día Mundial Sin Automóvil, la Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria (Siresu), llevó a cabo la 3ra Rodada Ciclista.

A invitación de la institución, ciclistas realizaron un recorrido por la capital chiapaneca, teniendo como punto de partida el monumento al libro, avanzaron hasta el parque 5 de mayo, para posteriormente retornar al punto de partida.

Banderazo de salida

Para dar el banderazo de salida, la titular de la Siresu, Mónica Guillén Sánchez, estuvo acompañada por el director del Indetux, Maximiliano García Betanzos, quienes felicitaron a los ciclistas que se sumaron a la iniciativa.

Antes de tomar su bicicleta y sumarse a la ruta, Guillén Sánchez, agradeció el apoyo del rector Oswaldo Chacón Rojas, por impulsar estas actividades donde subrayó la importancia del uso de este medio de transporte ecológico.

Al finalizar el recorrido, se entregaron reconocimientos a todos los clubes de ciclismo que participaron, posteriormente hubo rifas y regalos sorpresa para los que se registraron previo a este evento.