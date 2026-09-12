Reanudan actividades en planta de producción de moscas estériles

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) descartó que las emanaciones de olores de la planta productora de moscas estériles en Metapa de Domínguez para el combate al Gusano Barrenador del Ganado representen un “riesgo toxicológico” para la salud y el medio ambiente.

Sostuvo que estos obedecen a la “formulación natural —a base de huevo, leche, celulosa y otros componentes— empleada en la alimentación de las larvas”, aunque se implementan las medidas técnicas para reducir los olores fétidos a un nivel imperceptible en un plazo de tres meses.

El organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través de un comunicado precisó que se han reanudado las actividades en la planta, tras el bloqueo que se realizó entre el lunes y el jueves en Metapa de Domínguez, afectando también las de Moscamed y Moscafrut.

Diálogo

Se mantiene abierta la mesa de diálogo con pobladores de este lugar para atender los planteamientos, revisar las acciones correspondientes y darles el seguimiento adecuado en coordinación con el gobierno del estado y municipal.

De acuerdo con Senasica, a poco más de dos meses de inaugurada la planta, ya se están produciendo unos 40 millones de moscas estériles que son enviadas para su distribución a estados del norte del país, para el control de la plaga del gusano barrenador.

El director de Salud Animal de Senasica, Gabriel Ayala Borunda, dijo que la producción de la planta de Metapa de Domínguez se está enviando a Chihuahua y Sonora, entidades que tienen la mayor exportación de ganado a los Estados Unidos.

Logística

Aclaró que la distribución de las moscas no se suspendió durante los días que permaneció bloqueada la planta, al existir una cadena logística.

Las actividades ya se encuentran restablecidas y se dará seguimiento a los acuerdos con los habitantes de esta población, quienes, apuntó, “han mostrado buena voluntad para encontrar una solución a la problemática”.