Reanudan corridas Tuxtla-Tapachula

Grupo Aexa reactivó al cien por ciento sus servicios en la ruta Tuxtla Gutiérrez-Tapachula luego de las afectaciones por las lluvias torrenciales que provocaron el colapso de dos puentes en el municipio de Mapastepec, informó Belén Arteaga, gerente de Mercadotecnia de la empresa.

En entrevista, detalló que el pasado sábado se suspendieron todas las corridas con destino final a Tapachula, así como el intento de una ruta alterna por Motozintla, la cual también resultó saturada e inviable, priorizando la seguridad de los usuarios.

“Sí se presentaron lluvias muy torrenciales en la costa de Chiapas que afectaron un tramo carretero pasando Mapastepec, lo que impedía circular con normalidad. Nuestros autobuses llegaban hasta Mapastepec, pero era imposible continuar a Escuintla y Tapachula. Tuvimos que suspender ese tramo”, explicó.

La reactivación total se logró el domingo por la noche, luego de que las autoridades dieron luz verde para transitar por la vía habitual. “El domingo por la noche ya se habilitó nuevamente el tramo carretero y ya circulamos con normalidad vía Mapastepec hasta Tapachula”, confirmó.

Impacto económico

La interrupción del servicio impactó significativamente a la empresa. Arteaga reportó una baja del 60 % en la afluencia de pasajeros durante el fin de semana, debido a la suspensión de viajes y a la necesidad de reagendar pasajes.

“El día sábado se suspendieron todas las corridas nocturnas hacia Tapachula, pero sí se brindó servicio hasta Mapastepec. La afluencia del domingo también se vio afectada porque mucha gente estaba a la expectativa de si podía circular o no”, señaló.

El lunes, las corridas de las líneas Aexa (para rutas estatales) y Titanium (con destino a la Ciudad de México) operan con normalidad.

Sin embargo, la gerente reconoció que aún existe cierta reserva entre los usuarios. “Hay mucha gente que no sabe todavía que el tramo ya está habilitado. Muchos nos contactan para confirmar”.

Belén Arteaga hizo un llamado a la población a retomar la confianza en el servicio, asegurando que la prioridad de la empresa es la seguridad de los pasajeros.