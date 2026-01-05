Reaperturan acceso tras suspensión por tiempo

El ascenso al volcán Tacaná fue reabierto tras la suspensión que se tuvo por las fuertes granizadas y lluvias atípicas registradas en días pasados, aunque se recomienda a los turistas acudir con guías capacitados y equipo adecuado por las bajas temperaturas que persisten en la zona.

El director de Protección Civil (PC) Municipal de Unión Juárez, Eduardo David Pérez de León, explicó que derivado de ese fenómeno natural no hubo personas lesionadas y actualmente se mantiene una observación permanente en la zona debido a las condiciones climáticas.

En ese sentido, a los visitantes les pidió que acudan abrigados, con calzado adecuado y equipo necesario en caso de acampar en la zona, ello aparte de ser acompañados por guías certificados, quienes conocen la región y de esa manera hacerlo con seguridad.

Refirió que para ello se mantienen instalados módulos en puntos turísticos y rutas de acceso, en donde brindan información relacionada con las diversas rutas y lugares que pueden visitar.

Aclaró que en esta temporada vacacional, la afluencia fue mayor que a la de años anteriores, incluso cuando ocurrió la granizada habían cerca de 80 personas y todas bajaron con seguridad.

Apuntó que el mejoramiento de la infraestructura turística, entre ellos la construcción de andadores en Pico de Loro y el ejido Talquian, además del avance en la carretera hacia la localidad Chiquihuites.