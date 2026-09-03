Reaperturan paso en zona fronteriza

Luego de dos días de manifestaciones y bloqueos carreteros en Guatemala por el alza al combustible, transportistas guatemaltecos reaperturaron este miércoles los cruces fronterizos con México.

De acuerdo con información de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial de Guatemala, los puertos fronterizos de El Carmen-Talismán y Tecún Umán-Ciudad Hidalgo, que permanecían bloqueados, quedaron habilitados para el paso vehicular.

El bloqueo, que inició el lunes, fue encabezado por transportistas de carga y colectivo que protestaban contra el incremento al precio del diésel y la gasolina en el vecino país, lo que generó largas filas de tráileres, autobuses y vehículos particulares varados en ambos lados de la frontera y afectaciones al comercio binacional.

Petición principal

Héctor Cifuentes, representante de transportistas en El Carmen, dio a conocer que la petición principal era la eliminación de impuestos al precio de la gasolina y el diésel para que disminuyera el costo final; sin embargo, afirman que no los escucharon.

Detalló que pese a levantar el bloqueo en el cruce fronterizo El Carmen-Talismán, la lucha no concluye, ya que no lograron que el gobierno atendiera sus peticiones en cuanto a la disminución del combustible.

“Levantamos el bloqueo, pero no concluye la lucha, vamos a reagruparnos y en los próximos días nuevamente tomaremos las carreteras en Guatemala hasta lograr la disminución en el precio de los combustibles”, advirtió.

Señaló que el alto costo de los combustibles afecta el bolsillo de miles de guatemaltecos, ya que impacta directamente en el precio de la canasta básica.

Con el levantamiento, el paso de vehículos entre Malacatán y Tapachula quedó restablecido, aunque el sector advirtió que los cierres carreteros continuarán en los próximos días hasta que haya una respuesta del gobierno central.