Rebasan meta de 400 perros y gatos esterilizados

Con una destacada participación ciudadana, la Secretaría de Salud del estado llevó a cabo con éxito la Jornada Gratuita de Esterilización Canina y Felina en las oficinas centrales, donde se rebasó la meta programada al intervenir quirúrgicamente a más de 400 animales de compañía.

El objetivo central de esta jornada fue promover la tenencia responsable de mascotas y mitigar la proliferación de perros y gatos en situación de calle, contribuyendo directamente a la salud pública.

La atención se brindó a través de la Unidad Médica Móvil de Esterilización Canina y Felina del Programa de Zoonosis, instalada en la explanada del estacionamiento de las oficinas centrales, en la Unidad Administrativa. Las intervenciones se realizaron de manera fluida y ordenada tras la entrega de turnos a los propietarios.

Indicaciones

Para garantizar la seguridad y efectividad de las cirugías, las mascotas atendidas cumplieron con las indicaciones estipuladas, como ayuno previo, edad mayor a cuatro meses y buen estado general de salud, además de contar con los cuidados de traslado y recuperación correspondientes.

Con estos resultados, la Secretaría reafirma que la esterilización es una medida segura, eficaz y definitiva para proteger la salud de las mascotas y prevenir los riesgos de salud pública vinculados al abandono animal, reconociendo y felicitando el compromiso de los dueños responsables que acudieron al llamado.