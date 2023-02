REC entrega equipos para fortalecer terapia intensiva

En la entrega de equipos para el fortalecimiento de la terapia intensiva en el estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas mencionó que se han enfrentado grandes desafíos para adquirir instrumentos y equipamiento de calidad, pero que el mejor equipo con el que se cuenta es el humano, ya que es el que ha hecho posible la evolución de la salud en Chiapas.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para que a la salud no le falte nada, y seguiremos invirtiendo permanentemente, pero esto de nada serviría si no tenemos al personal con la disposición de capacitarse, no se darían resultados con la eficacia que se está teniendo”, dijo.

Los aparatos para terapia intensiva serán distribuidos en cinco hospitales de la entidad, donde también se reforzará la reanimación de neonatos. Además, el mandatario anunció que se intensifica el trabajo para que todas las regiones cuenten con el servicio de hemodiálisis, y en el caso de Tapachula, también de hemodinamia.

A su vez, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, mencionó que la inversión en este tipo de instrumentos es necesaria, luego de que, por años, el sector salud estuvo en el rezago, tanto en equipamiento como en infraestructura. Resaltó las acciones que se impulsan para optimizar la atención médica con equipo de primer nivel, así como las capacitaciones necesarias para su uso.

Por su parte, el presidente de Estaca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, José de Guadalupe Moreno Gómez, señaló que es testigo de los avances que ha habido en materia de salud en Chiapas, y agregó que es un privilegio poder colaborar en el bienestar de las personas que presenten alguna situación difícil de salud.

La diputada vocal de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado, Flor de María Esponda Torres, reconoció el interés de las autoridades de garantizar servicios de salud dignos, accesibles, equitativos y de calidad, pues de esta forma se logra la satisfacción de las y los pacientes. “Con estos esfuerzos, Chiapas da pasos importantes para la consolidación de un sistema de salud integral, eficiente y justo”.

Durante este acto, se llevó a cabo la entrega de licencias sanitarias para la disposición de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos en la modalidad de”Extracción (Procuración) de Órganos y Tejidos”, por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al hospital general y al “Nueva Frontera” del IMSS, ambos de Tapachula, y de Tuxtla Gutiérrez a los Hospitales Generales “Dr. Gilberto Gómez Maza”, “Belisario Domínguez” del Issste y al Hospital Militar.

Al respecto, Escandón Cadenas señaló que aunque ya se han hecho trasplantes de córnea y riñón, se trabajará aún más para lograr hacer de otros órganos, pues se cuenta con capital humano para hacerlo; asimismo, resaltó la solidaridad de las y los chiapanecos, por lo que confió en que Chiapas será de los estados donde más se procuran órganos para salvar vidas.

Asistieron representantes de la VII Región Militar, Humberto Ortiz Castañeda; de la 16 Región Naval con sede en Puerto Chiapas, José Manuel Guatemala Aguilar; por parte del Congreso del Estado, el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana; de la Comisión de Salubridad y Asistencia, las diputadas María Roselia Jiménez Pérez y Carolina Zuarth Ramos, y el diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez; la directora del Centro Estatal de Trasplantes, Krystell Dávalos Barrientos.

Asimismo, la representante del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Chiapas, Licely Angélica Gómez Ricardez; el director general del Instituto de Seguridad Social de las y los Trabajadores en Chiapas, Marco Antonio Ordoñez Juárez; el comisionado estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Chiapas, Ariosto Coutiño Niño; el subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Carlos Domínguez Maldonado; y el encargado del Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE Chiapas), Rafael Heberto Guillén Villatoro.