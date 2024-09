REC inaugura rehabilitación de la Unidad Deportiva

Al inaugurar la rehabilitación de la Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que la renovación integral de este espacio, construido hace 30 años, era necesaria para que las presentes y futuras generaciones de este municipio cuenten con un lugar adecuado y digno para fomentar el deporte, la recreación, la convivencia y unidad familiar, en un ambiente más saludable, armonioso y seguro.

Tras recorrer el auditorio de basquetbol, las canchas de futbol, voleibol y beisbol, así como la trotapista y andadores, las cuales están rodeadas de una enorme vegetación natural, el mandatario externó su beneplácito de haber sumado esfuerzos con el Ayuntamiento para hacer de este espacio deportivo, que es patrimonio del pueblo, un lugar de encuentro, de buenas relaciones y de amistad.

Espacio

“Los campos deportivos no solo se tratan de infraestructura y de canchas, sino también de un lugar que fortalezca la unidad del pueblo. Por eso, me da gusto que el pueblo goce de estos espacios, donde no solo se van a divertir sino también a ejercitarse y realizar actividades recreativas, culturales y de esparcimiento de forma sana”, expresó.

Escandón Cadenas enfatizó que es indispensable hacer deporte para prevenir enfermedades y conservar al cuerpo y la mente saludables, por ello, su gobierno ha invertido en este tipo de infraestructuras que brindan la oportunidad de que la niñez, la juventud y población en general, practiquen ese tipo de actividades y disfruten de sus instalaciones deportivas.

Deporte

“El deporte ayuda mucho, es preventivo para la salud y es un auxilio integral en todas las acciones del ser humano. Si se practica desde la niñez, se crece con ese buen hábito y esa disciplina, lo cual ayuda a caminar con pasos firmes hacia nuestras legítimas aspiraciones”, precisó.

La secretaria de Obras Públicas, Claudia Baca Esquinca, indicó que con una inversión de más de 27 millones 873 mil pesos, se llevó a cabo la rehabilitación y construcción de canchas de usos múltiples, módulos sanitarios, cafeterías y trotapistas; instalación de enmallado perimetral; se atendieron los drenes pluviales, se instaló alumbrado público, entre otras obras que incentivan las actividades deportivas y culturales, a través de una infraestructura digna, moderna y de calidad.

La presidenta de la Liga Municipal Oficial de Voleibol, Luleyma Elizabeth Iturbe Díaz, agradeció la renovación de esta unidad deportiva que por más de 30 años no recibió ninguna atención por parte de las autoridades, pero ahora es un sueño hecho realidad.

“Mi voz es portadora del agradecimiento que sentimos desde lo más profundo de nuestros corazones. Gracias por la reapertura de este centro deportivo, el hogar de deportistas, atletas y ligas chiapacorceñas que pondrán en alto a nuestro pueblo mágico”, expresó.

Reconocimiento

El presidente municipal de Chiapa de Corzo, Leonardo Cuesta Ramos, reconoció al mandatario estatal por su compromiso al promover el deporte y la sana convivencia de las y los chiapanecos. Detalló que este centro deportivo ahora luce como un espacio completo para practicar diversas disciplinas deportivas, fomentar la activación física de la ciudadanía y la convivencia comunitaria.