Recalcan nueva tarifa para el transporte colectivo

Aunque desde el 25 de diciembre del 2025 entró en vigor la modificación a la tarifa del transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez, muchos transportistas respetaron hasta final de año el precio de 10 pesos, sin embargo desde el 1º de enero comenzó a aplicarse la nueva tarifa de 11 pesos.

Esta situación generó confusión entre la ciudadanía, quienes dudaban de la veracidad sobre la autorización del incremento, además de que acrecentaba el reclamo del porqué otras rutas estaban implementando un precio diferente.

Negativa

Alfredo, conductor de la ruta uno, reveló que desde el 25 de diciembre comenzó a cobrar los 11 pesos, sin embargo la mayor resistencia para pagar el nuevo pasaje se presentó en las personas mayores, quienes desde un inicio se negaban a pagar la nueva tarifa.

"Reclamaban que algunos carros no traían el documento oficial que hiciera válido el aumento, pero teníamos entendido que la Secretaria de Transporte lo autorizó y a la par, aumentó también nuestra cuota" relató el chófer.

Desde que se dio a conocer la noticia, el rechazo por parte de la población fue evidente, la principal razón es debido al incremento en los gastos diarios que esto causaría, pues de acuerdo a sondeos realizados, hay personas que utilizan hasta cuatro colectivos para trasladarse diariamente a sus centros de trabajo, educativos u hospitales.

Nuevas unidades

De igual manera, la ciudadanía ha exigido que con el aumento en la tarifa comiencen a darse mejoras en el servicio del trasporte colectivo como: unidades nuevas, respeto al espacio, tratos dignos por parte de choferes e inclusión para todos.

Esperan que la Secretaría de Transporte vigile la mejora gradual en este servicio, mismo que por años ha sido de los principales reclamos de la sociedad. n Carlos López / CP

