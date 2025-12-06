Recalcan restricción de pirotecnia en peregrinaciones

Ante el arribo de más de 900 caravanas de peregrinos a la iglesia de Guadalupe durante el novenario guadalupano, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, recalcó el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de fuegos pirotécnicos durante las peregrinaciones.

El edil señaló que este tema se abordará a nivel federal, debido al gran riesgo que genera, especialmente para los niños.

“La pirotecnia nos genera un gran problema de riesgos, sobre todo en el tema de los niños, hemos tenido accidentes de gravedad”, comentó.

Hizo un llamado a la conciencia social, aseguró que para que haya venta tiene que haber un comprador por lo que instó a cambiar los hábitos.

“Tenemos que irnos quitando de la mente esa manera de normalizar la pirotecnia en nuestros hogares porque lo que estamos llevando es peligro y probablemente muerte”, enfatizó el edil subrayando que el objetivo principal es garantizar la seguridad de los peregrinos y la de la ciudadanía.

En cuanto a las acciones operativas de seguridad para recibir a una afluencia aproximada de 100 mil feligreses en la iglesia de Guadalupe, el alcalde anunció que en la capital se tiene destinada una fuerza inicial de 300 elementos municipales, que se sumarán a efectivos estatales.

Para resguardar el paso de las peregrinaciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil Estatal desplegarán un operativo conjunto. “En total estamos hablando de una fuerza de tarea en todo el estado de más de cuatro mil”, precisó Torres Culebro.