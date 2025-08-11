Recauda Unidad Canina alimento para perros

La Secretaría de Protección Civil (PC) a través de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate, recaudó 350 kilos de alimento que serán donados a perritos de refugios, luego de la colecta realizada este domingo en la explanada del parque Central de la capital chiapaneca.

A iniciativa del secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, se colocó un módulo de información en donde la población en general tuvo un acercamiento directo con los “héroes de cuatro patas” y conocieron más sobre la historia de la conformación de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate, el entrenamiento que llevan los perros, sus nombres, razas y edad.

Familias enteras se dieron la oportunidad de convivir y conocer a los caninos dedicados a la búsqueda y rescate de personas, al tiempo de donar alimento para perritos de refugios.

La Secretaría de Protección Civil agradece a las y los chiapanecos que se sumaron a esta causa y mostraron su solidaridad con los animales en necesidad, que coincide con el humanismo que enmarca la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Con estas acciones se confirma que en unidad es posible lograr grandes cosas para Chiapas y en esta ocasión, para los animales en vulnerabilidad y que más necesitan apoyo.

Es por ello que ya se planea replicar esta colecta en otros puntos de la ciudad y en breve se estará informando la mecánica de la misma.

La Secretaría de PC reitera su compromiso con la prevención y el cuidado de la vida, la seguridad y el entorno de Chiapas, siendo la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate un área fundamental para contribuir en la labor de seguridad y cuidado de las familias chiapanecas.

Durante la colecta se contó con la presencia del coordinador de Supervisión y Evaluación Regional, Octavio Toledo Clausse; del encargado de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate, Jorge Grajales y la directora de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas, Itza Máynez Villegas, que a la par instaló un módulo de información sobre los cursos, licenciaturas, maestrías y doctorados que ofrece Enaproc.