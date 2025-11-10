Recaudación cae en Berriozábal 18.62 %

La Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) dio a conocer su análisis sobre el Informe de Avance de Gestión Financiera del Ayuntamiento de Berriozábal, correspondiente al primer semestre de 2025, donde destaca una preocupante dependencia de los recursos federales y una disminución en la recaudación local.

El informe, presentado al Congreso del Estado, revela que el municipio tiene una autonomía financiera de apenas el 7.27 %, con ingresos que ascendieron a $157,035,475.88, que provino de su propia gestión recaudatoria, es decir, de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

El 92.73 % restante corresponde a transferencias, participaciones y aportaciones federales y estatales. Uno de los hallazgos más significativos es la caída en la recaudación de ingresos propios. Los Ingresos de Gestión registraron un decremento del 4.67 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

Impuestos

De manera particular, la recaudación por concepto de impuestos presentó una disminución del 18.62 %. El Impuesto Predial, aunque representó el 74.69 % de lo recaudado en este rubro, no fue suficiente para evitar la caída general, influenciada también por una baja en la recaudación por Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.

En contraste, los ingresos por Derechos tuvieron un incremento del 72.68 %, destacando la recaudación por Licencias y por la Prestación de Servicios.

En materia de egresos, el ayuntamiento ejerció $98,883,148.00, lo que representa un avance financiero del 35.05 % sobre su presupuesto modificado y una disminución del 24.11 % respecto a lo ejercido en el primer semestre de 2024.

La ASE señaló que el 72.15 % de este gasto se destinó a gasto corriente (gastos de operación y administración), mientras que solo el 27.85 % se dirigió a gasto de capital (inversión en obras y proyectos).

Respecto al ejercicio de los recursos federales, específicamente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) y el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamundf), el ayuntamiento sólo ejerció el 43.16 % de lo recaudado en el semestre.

Del Faismun, que recibió $57.3 millones, solo se devengó el 27.68%, destinando principalmente a urbanización (78.26%). Del Fortamundf, que recibió $32.1 millones, se ejerció el 70.79 %, con los mayores porcentajes en seguridad pública (36.35 %) y protección ecológica (25.54 %).

La auditoría concluye que el municipio “no cumplió con la temporalidad adecuada en el ejercicio del gasto”, al destinar más de la mitad de sus recursos a gastos operativos.