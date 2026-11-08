Recaudan firmas contra exmilitares israelíes

Más de 13 mil firmas han respaldado la carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que distintos colectivos y ciudadanos chiapanecos solicitan el cese inmediato de las actividades que exmilitares israelíes realizan en escuelas primarias del estado.

Piden proteger a infancias

“Nuestras escuelas no son espacios para la propaganda militar. La protección de las infancias exige transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas”, señalan en un reciente comunicado donde informan de los avances de la participación ciudadana.

En el mismo documento, cuestionan el posicionamiento que recientemente las autoridades realizaron sobre el tema, en donde señalan no tener registros de exmilitares israelíes en instituciones educativas.

“No basta con deslindarse: es necesario esclarecer quién tomó las decisiones, qué funcionarios intervinieron y por qué fallaron los mecanismos de supervisión”, se lee en su comunicado. Y agregan: “No es aceptable que ahora se pretenda trasladar la responsabilidad a las madres y padres de familia o a las autoridades de cada escuela. La SEP y las instancias responsables de la educación pública tienen obligaciones institucionales que no pueden eludir ni delegar”.

Clínica de Litigio Indígena

Por su parte, la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (Clifodh), en un documento dirigido tanto a la mandataria nacional como a distintos funcionarios federales y estatales, también solicitan impedir el ingreso a exmilitares en cualquier institución educativa del país.

Consideran de suma gravedad la presencia de elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en escuelas tanto de comunidades indígenas como en la ciudad de San Cristóbal, cuando, señalan, está plenamente documentada su participación en crímenes de lesa humanidad contra las infancias palestinas.

Señalan que la presencia de exintegrantes de las FDI en las primarias de Chiapas, documentada por medios y organizaciones, “vulnera el derechos de las niñas y los niños a un espacio libre de violencia, así como el interés superior de la niñez e incluso pone en riesgo su integridad psicosocial”.