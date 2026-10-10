Recaudan más de 872 mil pesos para el Teletón

El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) alcanzó una recaudación total de 872 mil 90 pesos con 25 centavos durante la campaña de boteo Teletón–Cobach 2026, “Por eso te quiero”, con lo que superó en 12 por ciento la cantidad obtenida el año pasado, resultado que refleja el compromiso y la solidaridad de la comunidad cobachense en favor de una causa que promueve la inclusión y bienestar de las personas con discapacidad.

Durante el cierre institucional de la campaña, realizado en el auditorio Luis Donaldo Colosio de las oficinas centrales del Colegio, la directora general, Viridiana Figueroa García, encabezó la presentación del monto recaudado y la entrega simbólica del cheque a Eduardo Estrada Molina, director del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Chiapas.

Resultados

Asimismo se reconoció la participación de las coordinaciones de zona que destacaron por sus resultados en la jornada de recaudación con el primer, segundo y tercer lugar quedando en Costa, Centro Fraylesca y Sierra Fronteriza, respectivamente.

En su mensaje, Figueroa García agradeció la participación de estudiantes, maestras, maestros y personal administrativo y directivo, así como el esfuerzo de las nueve coordinaciones de zona y los planteles que se sumaron a esta iniciativa. “Lo que nos cambia no es el monto, sino lo que vivimos al dar. A eso me refiero cuando hablo de humanismo”, expresó, al destacar el valor humano que impulsa estas acciones solidarias.

Compromiso

“La respuesta de la comunidad demuestra que el Cobach es una institución comprometida con las causas sociales y con la formación integral de sus estudiantes. Una institución se mide por su gente, y hoy el Cobach volvió a mostrar de qué está hecha su gente”, afirmó al reconocer la disposición de quienes contribuyeron a alcanzar y superar la recaudación del año anterior.

Con estos resultados el Cobach refrenda su compromiso con el Teletón y fortalece una cultura de solidaridad, empatía, inclusión y responsabilidad social entre las y los jóvenes de Chiapas. La campaña “Por eso te quiero” representa la suma de voluntades de toda una comunidad educativa que, mediante pequeñas y grandes aportaciones, contribuye a respaldar una causa que transforma vidas.