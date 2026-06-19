Recertificación y actualización fortalecen justicia

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó la Entrega de Constancias de Recertificación a personas facilitadoras públicas adscritas al Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) de esta casa de la justicia.

Al dirigir su mensaje, Moreno Guillén en su calidad de presidente del Órgano Instructor en MASC, destacó que el CEJA tiene un lugar muy importante en el Poder Judicial, ya que a través de su labor se cuenta con una vía efectiva para fortalecer la cultura de paz, reducir la judicialización de los asuntos y promover soluciones que privilegien la comunicación y la construcción de acuerdos entre las personas. Por ello, reiteró la trascendencia de impulsar la justicia alternativa en más sedes dentro del estado y establecer políticas para, desde las universidades, permear esta materia en la cultura jurídica de Chiapas.

Compromiso

Asimismo, reconoció el compromiso de las personas facilitadoras públicas con la capacitación y actualización permanente, y resaltó que la recertificación representa una garantía para la ciudadanía, al acreditar que mantienen las competencias, conocimientos y habilidades necesarias para actuar con imparcialidad.

En este marco, la directora general del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), Laura Guadalupe Domínguez Rodríguez, como secretaria técnica del Órgano Instructor, destacó que cada acuerdo alcanzado, cada persona escuchada y cada conflicto resuelto mediante el diálogo representa una contribución significativa para fortalecer la convivencia pacífica y el tejido social. Por ello, les exhortó a mantener vivo el sentido humanista de su labor.

Estuvieron presentes en el evento las y los vocales del Órgano Instructor: el consejero de la Judicatura, José Francisco Trujillo Ochoa; la magistrada del Pleno de Distrito, Claudia Lucía Domínguez Acuña, y el director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, José Luis Baltazar Argüello.

De igual manera asistieron las consejeras de la Judicatura, María Magdalena Vila Domínguez y María de Lourdes Hernández Bonilla; el consejero de la Judicatura, Hermann Hoppenstedt Pariente; y personas facilitadoras públicas de las direcciones regionales del CEJA de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula.