Recetas alternativas para Fiestas Patrias

De cara a las tradicionales fiestas de septiembre, la autodefinida como artista de la cocina, Josefina Gutiérrez, habló sobre la posibilidad de incluir comida amable con la salud y bebidas con bases vegetales procesadas o artesanales, que conforman platillos consistentes, económicos y funcionales para estas festividades.

Explicó que entre las principales ventajas de una dieta cercana a los vegetales destacan la salud cardiovascular, reducción de obesidad y diabetes, además de un impacto impacto positivo en el medio ambiente.

Invitación

Por ello, invitó a la ciudadanía a explorar nuevas posibilidades en estas fechas donde la mesa mexicana se viste de tradición, y a ella se pueden llevar desde aguas frescas, hasta guisos alternativos.

En ese escenario, la egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) explicó que las bebidas vegetales representan una propuesta diferente que permite dar un toque innovador a las recetas de siempre sin perder su esencia, aportando texturas suaves y sabores que respetan la esencia de los platillos más queridos.

Por ejemplo, como bebida se podría incluir una horchata de origen vegetal, existen varias presentaciones y marcas amables con la digestión y el medio ambiente, con sabores a almendra que mantienen la frescura característica, pero con una textura ligera y cremosa.

En tanto que, en la mesa, podría tenerse chiles en nogada con salsa de crema vegetal. Esta propuesta conserva el espíritu festivo del plato, pero sustituye la crema tradicional por una salsa vegetal, logrando una consistencia rica y delicada.

Ampliar los sabores

Finalmente, dijo que cada septiembre nos recuerda que la gastronomía mexicana no es estática, se reinventa y evoluciona con nuevas formas de comer y de vivir. Estas propuestas no buscan sustituir lo que conocemos, sino ampliar los sabores de la mesa.