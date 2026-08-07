Rechaza comité acusaciones contra párroco en San Roque

Tras las declaraciones emitidas recientemente por el Comité de Participación Ciudadana del Barrio San Roque en Tuxtla Gutiérrez, en las que se señalaron presuntos conflictos relacionados con el sacerdote José Luis Hernández Jamangapé, el Comité de Participación Ciudadana del Barrio Santo Domingo manifestó de manera pública su respaldo y aseguró que mantiene una relación de trabajo con el presbítero.

El organismo dejó en claro que no comparte las afirmaciones realizadas desde el barrio San Roque y se deslindó “categóricamente” de dichos señalamientos, al asegurar que la situación descrita no corresponde a la experiencia que mantienen con el párroco en la comunidad de Santo Domingo.

Afirmó que en la actualidad trabaja en coordinación con el presbítero y con la Iglesia Católica en acciones encaminadas al beneficio del templo de Santo Domingo y de sus feligreses, además de realizar gestiones ante las autoridades correspondientes para obtener recursos destinados al mantenimiento y conservación del inmueble religioso.

Solicitud

El pronunciamiento surgió luego de que integrantes y vecinos del tradicional barrio San Roque entregaran una solicitud formal al arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, para pedir el relevo inmediato del padre José Luis Hernández Jamangapé.

Los inconformes acusaron al sacerdote de generar un clima de confrontación e inestabilidad dentro de la comunidad parroquial.

Entre los señalamientos expuestos se encuentran presuntas represalias contra feligreses que no comparten su forma de dirigir la parroquia, homilías que, según los denunciantes, fomentan divisiones, cercanía con grupos considerados polarizantes e incluso una supuesta intervención en asuntos de carácter político.