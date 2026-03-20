Rechaza la CNTE reunión con gabinete federal

En el segundo día del paro de labores de 72 horas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), docentes de la Sección VII en Chiapas mantuvieron bloqueados por varias horas los accesos a Tuxtla Gutiérrez, lo que generó un congestionamiento vial en los cuatro puntos y afectó a cientos de personas transeúntes.

Desde las nueve de la mañana se posicionaron en La Pochota y en las salidas a Villaflores, San Fernando y La Angostura, retirándose alrededor de las tres de la tarde. En el lapso decenas de automóviles, camiones y tráileres se quedaron varados, otros buscaron vías alternas.

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Los transeúntes tenían que cruzar caminando y transbordar el transporte público, mientras vendedores aprovecharon para incrementar sus ganancias con tacos, empanadas, refrescos, desayunos y otros productos.

El secretario general de la Sección VII, Isael González Vázquez, comentó que la presidenta de la República ofreció una mesa de diálogo con su gabinete, pero la Asamblea Nacional Representativa decidió rechazarla, porque la demanda es que se reúnan directamente con la mandataria.

Dijo que la reforma educativa y la ley del Issste no serán abrogadas, que es la principal demanda del magisterio de la CNTE, además de otras como el pago de adeudos, un sistemas solidario de pensiones y locales en las entidades donde tienen presencia.

Panorama

En Chiapas, el año pasado se logró restablecer la bilateralidad, pero hace falta que se reconozcan en el sistema los aumentos de horas de al menos 13 mil docentes, y es que muchos que cambiaron de lugar de trabajo con más horas, no se las han pagado porque no aparecen reflejadas, también los que cambiaron de puesto.

La mesa tripartita para Chiapas, con gobierno federal, estatal y Sección VII, se programó para el 30 de marzo, pero piden que se adelante lo más pronto posible.