Rechaza líder evangélico señalamientos

El presidente de la Asociación Civil Avivando a México y líder evangélico en Chiapas, Marco Tulio Carrascosa, encabezó este jueves una conferencia de prensa en la que dio a conocer los detalles de la Gran Marcha Ciudadana, convocada para el próximo 25 de julio a las cinco de la tarde en la capital chiapaneca.

El evento, que se realizará con dos contingentes —uno que partirá del parque 5 de Mayo y otro del parque Bicentenario para confluir en el centro de Tuxtla Gutiérrez—, busca reunir a miles de personas en defensa de los valores familiares y en rechazo a lo que consideran una imposición de ideologías contrarias a sus principios.

“Las bases de nosotros no tienen nada que ver con la Constitución. La Constitución se está cambiando a modo, pero nuestros principios no van a ser cambiados”, afirmó.

Invitación

El líder religioso extendió la invitación a católicos, evangélicos e incluso no creyentes que coincidan en la defensa de los principios que promueven. Señaló que la convocatoria es abierta para padres de familia, líderes de organizaciones, pastores, empresarios y académicos-.

“No estamos en confrontación. Somos los defensores que acusan de agresores”, subrayó Carrascosa, al tiempo que advirtió que diferentes instituciones cristianas, como pentecosteses, bautistas y nazarenos, se sumarán a la movilización.

Durante la conferencia, el líder evangélico lamentó las recientes declaraciones de la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Andrea Negrón, quien calificó a los líderes religiosos como “retrógradas” y que fomentan el odio. Carrascosa calificó esas afirmaciones como una “mala interpretación”.

“Respetamos, sí, pero cuando ya se trata de imponer, es ahí donde tenemos que levantar la voz”, expresó, en alusión a lo que consideran una imposición de ideologías y pensamientos contrarios a sus convicciones.

Transcienden fronteras

El líder de Avivando a México informó que la convocatoria ha trascendido fronteras y que incluso un pastor de Estados Unidos se ha comunicado con él para manifestar su interés en sumarse a la movilización.

“Ayer se comunicaba conmigo un pastor de los Estados Unidos, quieren venir un frente desde los Estados Unidos y convocar gente de toda la República para hacer presencia en Chiapas”, reveló.

Entre las organizaciones que respaldan la marcha se encuentran la Conferencia Nacional de Líderes Cristianos Hispánicos, el Frente por la Familia y diversas agrupaciones cristianas de Chiapas.