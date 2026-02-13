Rechaza PRI iniciativa de horas laborales

La reforma al esquema de horas trabajadas en México requiere un estudio comparativo para conocer las condiciones de los estados, pues en Chiapas se corre el riesgo de una simulación a los trabajadores y afectaciones a las empresas.

Así lo explicó el legislador Rubén Zuarth Esquinca, quien dijo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas rechazó el dictamen sobre la propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas, al advertir que se trata de una simulación que legaliza jornadas más largas y mantiene intacto el desgaste de las y los trabajadores.

Chiapas

Además, su aplicación no debería ser uniforme para entidades federativas que tienen escenarios económicos, empresariales y de desarrollo especificados, como en Chiapas, donde este proyecto debería ser analizado con mayor prudencia.

Zuarth Esquinca subrayó que el PRI sí respalda una reducción real de la jornada laboral, sin afectar salarios ni prestaciones, pero tampoco la dinámica económica de las empresas.

Para ello se necesita impulsar una reforma seria para modernizar las condiciones de trabajo que proteja la salud, la vida y la productividad de las personas, y no perpetuar esquemas heredados del siglo pasado.