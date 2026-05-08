Rechazan acusaciones hacia su líder

Representantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza (OCEZ-RC), dieron a conocer que los señalamientos vertidos por José Montoya López hacia su líder Ricardo Magdaleno Velasco, por robo de cooperaciones de las comunidades y fondos económicos extraídos de la organización, “son totalmente falsos”.

En conferencia de prensa realizada en la plaza Catedral de San Cristóbal de Las Casas, aseguraron que el aludido no es operador político del gobierno de Chiapas y menos tiene compromisos con los terratenientes de esa zona, para que sean desalojados de las tierras que mantienen en posesión desde hace años.

También manifestaron que hay constante temor y riesgo de la integridad física de las comunidades y de los pobladores del municipio de Venustiano Carranza, por la presencia de paramilitares y de grupos delincuenciales.

Otra de sus demandas y exigencias son: el alto a la criminalización de la protesta social y la presentación con vida de sus compañeros de lucha, Uberlain Aguilar y Marco Antonio Díaz.

La OCEZ-RC explicó que los grupos señalados, entre ellos Santa Cruz, Nuevo San José y un sector de Candelaria conocido como “Los Manguitos”, fueron sancionados de manera política y económica por acuerdos de asamblea general debido a presuntos actos de boicotear acuerdos internos de la organización, motivo por el cual decidieron retirarse de manera voluntaria.