Rechazan al Comité Nacional de Partería

El Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim rechazó al Comité Nacional de Partería, argumentando que los integrantes son instituciones de salud hegemónicas y colonizadoras, que toman decisiones sobre la salud de los pueblos indígenas sin conocer sus necesidades y sin respetar sus sistemas de salud propios.

A través de un comunicado, el Movimiento también mencionó al titular de la Secretaría de Salud federal (SSA), David Kershenobich, a quien calificaron como un representante del poder médico hegemónico, formado en hospitales de alta especialidad y alejado de la realidad de las comunidades indígenas.

Ante la falta de representatividad de las parteras tradicionales en el comité, hicieron un llamado tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, pero también al nuevo titular de Salud estatal, para que se garantice la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.

Enfatizaron que el movimiento no pretende participar en el comité nacional y estatal, sino que exige el respeto a los sistemas de salud propios, a la partería tradicional “y lo que hemos propuesto desde tiempos anteriores: la horizontalidad entre las instituciones de salud y la partería tradicional, respetando los conocimientos y saberes entre ambos”.

También solicitaron la armonización de la Ley General de Salud reformada en 2024 con la ley de salud de cada estado, ya que este marco legal obliga al Estado mexicano a respetar y proteger la práctica ancestral.

“Las parteras tradicionales somos las guardianas del nacimiento, del cuerpo-territorio, de la continuidad de la vida, de nuestros pueblos, nuestra práctica no solo es un recurso cultural, no somos complementarias, auxiliares o un recurso más, ni un apoyo al sistema de hospitales”, agregaron.

Por último, subrayaron que su lucha es por la defensa de la mujer a decidir libremente dónde, cómo y con quién parir, al registro de las personas con parteras y el derecho a ejercer la partería de manera libre.