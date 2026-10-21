Rechazan aumento al Impuesto Sobre Hospedaje

Integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, A.C. (AMHM), establecimientos de hospedaje no afiliados y asociaciones aliadas, manifestaron su oposición a la propuesta de incrementar del dos al cuatro por ciento el Impuesto Sobre Hospedaje para 2027.

Precisaron que duplicar esta tasa afectaría la competitividad de los negocios de este rubro y encarecería el alojamiento cuando el sector todavía enfrenta dificultades para recuperarse.

Sin recuperarse

Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la AMHM Chiapas, explicó que, desde 2020, la pandemia y la inseguridad afectaron la llegada de visitantes, mientras los costos de operación continuaron aumentando.

De acuerdo con sus cifras, la ocupación promedio de los principales destinos del estado fue de alrededor del 43 % en 2025, apenas por encima del 42 % registrado en el 2019 y por debajo del 45 % en el 2024.

Señaló que esta situación afecta especialmente a los negocios de menor tamaño.

Industria

En Chiapas, 88 de cada 100 establecimientos de hospedaje son microempresas que emplean a diez personas o menos. Muchos son negocios familiares con márgenes reducidos y con poca capacidad para absorber nuevas presiones económicas.

A su vez, los negocios de hospedaje expresaron que no han podido actualizar sus precios al mismo ritmo que ha aumentado la inflación, lo que limita sus posibilidades de dar mantenimiento, mejorar sus instalaciones y sostener sus operaciones.

Los hoteleros señalaron que el incremento también repercutiría en el bolsillo de quienes visitan la entidad, que para el caso de Tuxtla existen muchas personas que acuden a la capital por algún trámite administrativo, como maestros, estudiantes, personal de salud, enfermos o alguna competencia deportiva, entre otros.

Conforme al esquema descrito en la propuesta del aumento al impuesto al hospedaje, la suma del IVA y el impuesto estatal pasaría del 18 al 20 % sobre el alojamiento. En Tuxtla Gutiérrez, donde se agrega un gravamen municipal del 1 %, este alcanzaría el 21 %.

Ante este panorama, solicitaron mantener la tasa estatal del 2% y abrir un diálogo con la Secretaría de Turismo y el Congreso del Estado para construir alternativas que contribuyan a la recuperación turística y a la conservación de los empleos.

Propuestas

Entre sus propuestas plantearon ampliar la base de recaudación mediante el cumplimiento de las obligaciones aplicables a todos los prestadores de hospedaje, incluidos aquellos que ofrecen alojamiento a través de plataformas digitales.

También pidieron instalar una mesa interinstitucional para definir estrategias medibles que permitan atraer visitantes, elevar la ocupación y aprovechar mejor los recursos que actualmente se recaudan.