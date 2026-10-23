Rechazan aumento del impuesto al hospedaje

Empresarios hoteleros de la frontera sur expresaron su preocupación, incertidumbre y rechazo a la propuesta de incrementar el impuesto al hospedaje, que pasaría del dos al cuatro por ciento, ya que impactaría un 12 % adicional del cobro al cliente y esto “sumaría a la falta de ocupación que se tiene en esta región de México”, que ha sido “castigada” por la ausencia de promoción turística.

En entrevista, Miguel Reyes del Pino, integrante de la Asociación de Hoteles y Moteles de la frontera sur, dio a conocer que la medida es “delicada”, pues la ocupación hotelera “se ha venido abajo en los últimos dos años”, principalmente por la baja afluencia de turismo guatemalteco, y ahora con el incremento se elevarían aún más las tarifas.

Porcentajes

“Ahora vamos a tener que cobrarle el 12 % adicional a nuestros clientes, independientemente del costo que pueda tener por el aumento de salarios y demás, todavía agregarle dos por ciento nos reduce la competitividad”.

El empresario criticó que el fideicomiso que administra este impuesto “no ha sido transparente, pues no se sabe en qué se gasta el dinero y no se ve reflejado en promoción turística, no se está operando como debería de ser y aún así pretenden subirlo, lo que significa que evidentemente lo único que buscan es un afán recaudatorio”, indicó.