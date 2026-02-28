Rechazan choferes aplicación de taxímetro

Choferes del transporte público en su modalidad de taxis libres y de sitios, se pronunciaron en contra de la implementación del cobro de pasaje a través de taxímetro, acordado por integrantes de la Coalición de Radiotaxis del Frente de Transporte de Tapachula, A.C.

Los inconformes consideraron que el proyecto no contempla las condiciones reales en que se presta el servicio en la ciudad, y no toma en cuenta factores como el tráfico, calles de terracería, cierres viales, entre otros que impactan en los tiempos y costos de traslado.

Alrededor de 40 choferes se reunieron en la explanada del parque ecológico Los Cerritos, en donde dijeron que ellos serán los afectados.

Y es que el taxímetro regula el “banderazo” de salida en los primeros tres kilómetros con un costo de 50 pesos y de ahí en adelante, 10 pesos más por kilómetro.

Los choferes denunciaron que los dueños de las concesiones, aquellos que tienen una o dos, que son la mayoría, sus dirigentes los amenazaron con sacarlos de sus organizaciones, en caso no de integrarse al proyecto del ajuste de tarifas a través del taxímetro.

Estos señalaron que dirigirán sus demandas a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, con la finalidad de que se tomen en cuenta las condiciones en las que otorgan el servicio.

Asimismo, rechazaron la entrada en operaciones de plataformas digitales.