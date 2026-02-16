Rechazan conductores de DiDi pagar doble impuesto

Conductores que ofrecen el servicio particular de plataforma en Tuxtla Gutiérrez, rechazaron que ahora tengan que pagar un doble impuesto por las operaciones que realizan, uno de orden federal y el otro que se aprobó de 1.5 % por cada viaje realizado para la parte estatal.

Hacer ese desembolso, enfatizaron, representará un golpe al bolsillo de los choferes y hacer los recorridos bajo esas condiciones ya no sería negocio.

Manifestación

En una protesta realizada en Tuxtla Gutiérrez, informaron que no están en contra de la regularización, sin embargo, piden diálogo a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para que puedan expresar sus inquietudes.

Una de las preocupaciones que tienen los conductores de plataformas, es que hay un plazo para que la institución estatal lleve a cabo un padrón de choferes, después de eso podría venir lo que llamaron una “cacería de las unidades”.

Si las cosas no cambian, comentaron que podría venir una afectación hacia miles de familias que dependen de los ingresos que generan los conductores.

Secretaría

Recordaron que la Secretaría está a la espera que DiDi haga un acuerdo con el gobierno local, y si no ocurre, habrían operativos contra los conductores de las plataformas.

Dijeron que las autoridades estatales no solo deben dialogar con los concesionarios, también los conductores de estas plataformas quieren incorporarse al proceso de regulación.

Que tengan que pagar el 1.5 % por cada viaje realizado en Chiapas, se enfatizó, genera un impacto si se toma en cuenta que ya hacen una contribución a la parte federal.

Pidieron a las autoridades construir un marco jurídico que beneficie a todos y que se pueda trabajar de manera igualitaria.