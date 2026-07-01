Rechazan cualquier manifestación de odio y discriminación

Las diputadas y los diputados que integran la Sexagésima Novena Legislatura manifestaron su total respaldo a la diputada Luz María Castillo Moreno y rechazaron de manera enérgica cualquier manifestación de violencia psicológica, digital y simbólica, así como a cualquier discurso de odio, discriminación o conducta que vulnere la dignidad, la integridad y los derechos de las personas.

En rueda de prensa encabezada por los diputados Alejandra Gómez Mendoza y Mario Guillén Guillén, presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en unidad respaldaron y se solidarizaron con la diputada Castillo Moreno ante los ataques que ha recibido derivado de su trabajo legislativo, así como a cualquier diputada o diputado de esta Legislatura.

“En una sociedad democrática, la pluralidad de ideas y el debate público deben desarrollarse con respeto, responsabilidad y apego a los derechos humanos”, coincidieron.

Subrayaron que ningún motivo y ninguna diferencia de opinión, postura política o ideológica justifica la descalificación, la intimidación, el hostigamiento o cualquier forma de violencia.

Por ello, reafirmaron su compromiso de impulsar una agenda legislativa que fortalezca el marco jurídico para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación, promoviendo reformas que contribuyan a garantizar una convivencia basada en el respeto, la igualdad, la inclusión y la cultura de paz.