Rechazan el plan de desarrollo urbano

Ante el abandono de parte del municipio sancristobalense al plan de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, el Observatorio Ciudadano Urbano, integrado por ciudadanos, ha enviado un documento a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para expresar su inconformidad por la falta de respuesta de parte del ayuntamiento.

Diciembre

El Observatorio informó que en diciembre de 2025 se entregó un documento de seguimiento dirigido a José Alfonso Iracheta Carroll, que a principios de ese mismo mes fue nombrado como titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, en sustitución de Víctor Hugo Hofmann Aguirre.

El documento, que también fue dirigido a la titular de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, indica que los propios funcionarios de la Secretaria que debían darle seguimiento al proceso, tienen como prioridad el tema político más que el beneficio real a San Cristóbal.

Presunta corrupción

La situación, indicaron, también piensan llevarla a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), sobre todo porque en el proceso ha habido opacidad sobre un recurso de 390 mil pesos, además del millón 300 mil que se le pagó a la Consultora Pladesu para realizar un plan que, tanto el Observatorio como distintos consejeros ciudadanos, califican de deficiente.