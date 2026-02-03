Rechazan incremento de pasaje en El Jobo

Pobladores de El Jobo perteneciente a Tuxtla Gutiérrez realizaron una protesta en la entrada del ejido para manifestar su inconformidad ante el incremento a 14 pesos del servicio del transporte público en la modalidad de colectivo que los conecta con la capital.

Como parte de las acciones de descontento, los habitantes mantuvieron retenida una unidad y bloquearon el acceso principal, esto derivó en una suspensión momentánea en los recorridos a Tuxtla Gutiérrez.

Costo autorizado

Desde el pasado 25 de diciembre todas las rutas de la ciudad comenzaron a cobrar 11 pesos el precio del pasaje, incremento que fue aprobado por el Congreso del Estado en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Ante este contexto, los habitantes de El Jobo rechazaron totalmente el incremento al que calificaron “excesivo”, pues aseguraron que se está cobrando mas de lo que la autoridad indica, con el argumento de que se considera transporte suburbano.

Señalaron que desde hace unos días mediante un papel pegado en los colectivos se informó de este aumento a 14 pesos a partir del 1 de febrero, sin que estuviera sellado ni autorizado por alguna instancia.

Afectaciones

Aseguraron que esta situación significaría un golpe fuerte a la economía de las familias, dado a que en menos de dos meses se aumentaría 4 pesos a la tarifa, por lo que rechazaron totalmente esta decisión.

Tras un diálogo entre los habitantes, se acordó una reunión en las próximas horas con representantes de los barrios y concesionarios de esta ruta para establecer el precio del pasaje, el cual aseguraron debe ser de 11 pesos.

Al mismo tiempo solicitaron la intervención de la Secretaría de Movilidad y Transporte a cargo de Albania González Pólito para aclarar esta situación y poder basarse en el tabulador previamente establecido.