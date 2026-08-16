Rechazan Ley de Pueblos Indígenas

El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), que agrupa a 13 municipios tseltales, tsotsiles y ch’oles de Chiapas, rechazó la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, argumentando que continúa legalizando el despojo de territorios y promoviendo una “autonomía tutelada”.

A través de un comunicado, la organización perteneciente al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, también denunció la imposición de las consultas sobre dicha propuesta, un proceso que en Chiapas dio inicio este 15 de agosto en Ocosingo.

Argumentos

Modevite detalló que, aunque en el artículo dos de la Constitución se les reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, dentro del artículo 20 de la iniciativa se señala que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) emitirá un dictamen de constitución formal.

La organización indicó que con esto se les obligará a los pueblos indígenas a cumplir ciertos requisitos para poder acceder a sus derechos, por lo que consideran que se promueve una “autonomía tutelada”.

De igual forma, mencionaron el artículo 33 de la iniciativa, donde se indica que los pueblos indígenas pueden disponer de sus recursos naturales, salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas, lo que, señalan, los excluye de su derecho a decidir sobre el territorio.