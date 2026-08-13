Recibe Chiapas más de 4.2 millones de paseantes

Chiapas registró 4 millones 280 mil 104 visitantes durante el primer semestre de 2026, lo que representó un incremento de 2.01 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 4 millones 195 mil 574 personas, de acuerdo con información del Fomento Económico de Chiapas.
Entre enero y junio de este año se movilizaron 1 millón 58 mil 717 pasajeros, frente a 1 millón 94 mil 132 registrados en el mismo periodo de 2025, una disminución de 35 mil 415 pasajeros, equivalente a 3.23 por ciento.
El comportamiento fue diferente entre las terminales aéreas. El Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, principal conexión aérea de Chiapas, pasó de 831 mil 326 pasajeros en 2025 a 796 mil 695 en 2026, una reducción de 4.16 por ciento.
En Tapachula también se observó una disminución, al pasar de 257 mil 940 a 253 mil 334 pasajeros, equivalente a 1.78 por ciento menos. En contraste, el aeropuerto de Palenque presentó un crecimiento de 78.54 por ciento, al aumentar de 4 mil 866 a 8 mil 688 pasajeros.
Tan solo durante junio, los aeropuertos de Chiapas movilizaron 169 mil 991 pasajeros, 7 mil 499 menos que los 177 mil 490 registrados en junio de 2025, lo que representa una disminución de 4.22 por ciento.
El Ángel Albino Corzo concentró la mayor parte del movimiento, aunque registró una caída de 6.20 por ciento, al pasar de 136 mil 622 a 128 mil 143 pasajeros.
Tapachula, por su parte, reportó un crecimiento de 1.48 por ciento, con 40 mil 712 pasajeros, mientras que Palenque tuvo el mayor incremento porcentual, de 51.06 por ciento, al pasar de 752 a mil 136 pasajeros.
En cuanto a la procedencia de los visitantes nacionales durante enero-junio, la Ciudad de México representó 20.9 por ciento, seguida de Chiapas, con 16.1 por ciento, y el Estado de México, con 7.1 por ciento.
Para junio, la composición registró algunos cambios: la Ciudad de México representó 29 por ciento, otros estados 39.7 por ciento, Chiapas 8.7 por ciento, el Estado de México 6.2 por ciento, Tabasco 8.7 por ciento y Durango 7.7 por ciento.
Ocupación hotelera
En materia de hospedaje, los datos correspondientes a enero-mayo de 2026 colocan a Tuxtla Gutiérrez con una ocupación hotelera de 44.4 por ciento en la categoría de ciudades del interior.
En destinos de playa, Akumal presentó la mayor ocupación del comparativo, con 69.5 por ciento; seguido de Puerto Escondido, con 51.8 por ciento, e Isla Mujeres, con 50.3 por ciento. Tonalá-Puerto Arista alcanzó 36.9 por ciento.
En el segmento de Pueblos Mágicos, San Cristóbal de Las Casas registró 27.1 por ciento de ocupación, mientras que San Miguel de Allende alcanzó 40.8 por ciento, Taxco 26.4 por ciento y Tequisquiapan 23 por ciento.