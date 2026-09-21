Recibe el estado 5 mil 233 apoyos de vivienda

Chiapas recibió 5 mil 233 apoyos de mejoramiento de vivienda en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, según reportó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

De acuerdo al Segundo Informe de Labores del periodo del 1 de septiembre de 2025 al 31 de julio de 2026. La Comisión Nacional de Vivienda entregó estos apoyos en la entidad, como parte de los siete mil 540 que se destinaron al corredor. Veracruz recibió mil 605, Oaxaca 642 y Tabasco 60.

El informe también registra la entrega de viviendas del Infonavit en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 8 de abril de 2026. La secretaria Edna Elena Vega Rangel participó en el evento. La Sedatu no detalla el número de viviendas entregadas en esa ocasión.

Agraria

En materia agraria, el informe destaca un convenio finiquito para el grupo "La Ceiba", en Simojovel. La Sedatu suscribió el acuerdo el 11 de mayo de 2026.

La operación adquirió 132.8 hectáreas por 25 millones de pesos. Con ello, se alcanzó un avance del 76 por ciento en el compromiso del Acuerdo Nacional para el Campo, que estableció la adquisición de 130 hectáreas para brindar certeza jurídica a ese grupo.

El documento también reporta la emisión de un título de propiedad para el predio "La Esperanza", en los municipios de Reforma y Juárez, Chiapas. La superficie es de 12.5 hectáreas.

Este título forma parte de los nueve que la Sedatu emitió durante el periodo en todo el país.

Curso

Otro dato relevante: Chiapas lideró la lista de egresados del curso autogestivo "Gestión municipal y metropolitana para el financiamiento del desarrollo sostenible". Un total de 52 personas de la entidad concluyeron la capacitación.

Le siguen Hidalgo, con 43; Estado de México, con 40; Ciudad de México, con 24; y Oaxaca, con 20.

Con estos datos, el informe confirma la presencia de la Sedatu en Chiapas mediante apoyos habitacionales, acuerdos agrarios y capacitación. La entidad figura en los tres rubros.