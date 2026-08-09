Recibe ERA a dirigente nacional de Morena

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien realizó una gira por la entidad.

“Me dio mucho gusto platicar con la dirigente nacional de nuestro Movimiento de Regeneración Nacional Partido Morena, Ariadna Montiel Reyes, por todo el trabajo territorial que realiza en el país y, particularmente, en Chiapas, donde siempre viene a fortalecer las estructuras.

Me siento muy orgulloso de pertenecer a Morena Morena Sí y de ser parte de la Cuarta Transformación de México.

Seguiremos trabajando para honrar los principios y valores del servicio al pueblo”, escribió El Jaguar Negro.