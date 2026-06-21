Recibe investigador galardón internacional

Héctor Ricardo Hernández de León, docente e investigador del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), fue galardonado con el reconocimiento internacional “Life Member” (Miembro Vitalicio) del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), una de las organizaciones profesionales más importantes y reconocidas del mundo en los ámbitos de la ingeniería, la tecnología y la innovación.

Es un reconocido ingeniero, profesor e investigador mexicano especializado en las áreas de automatización, diagnóstico de procesos y control inteligente. Cuenta con más de 40 años de trayectoria académica, científica y tecnológica, desarrollados principalmente en el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

La distinción fue confirmada por Teófilo Ramos, presidente del Comité de Miembros Vitalicios del IEEE, mediante una comunicación oficial dirigida a la directora del campus, Marisa Guadalupe Flores Aguilar. Posteriormente, durante una visita realizada a las oficinas centrales del IEEE, ubicadas en Piscataway, Nueva Jersey, Estados Unidos.

También fue seleccionado para participar de manera activa en un exclusivo programa internacional de mentoría, mediante el cual compartirá su experiencia y conocimientos con nuevas generaciones de profesionales e investigadores de distintas partes del mundo.