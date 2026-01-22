Recibe investigador medalla de la UNAM

La medalla Alfonso Caso, máximo reconocimiento que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a los estudiantes de posgrado más destacados, fue entregada al docente de la Licenciatura en Arqueología de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Carlos Miguel Varela Scherrer.

El investigador indicó que este reconocimiento se logró por su investigación desarrollada durante el doctorado en Estudios Mesoamericanos, enfocada en el análisis del aprovechamiento de la fauna por los habitantes de una casa de élite en la antigua ciudad maya de Palenque.

Objetivo de la investigación

El estudio, tuvo como objetivo identificar las especies con las que interactuaban, los usos que les daban, los lugares de donde las obtenían, la manera en que eran incorporadas a prácticas cotidianas, rituales mortuorios, ceremoniales y gastronómicos.

Realizó estudios y pruebas a partir de excavaciones en el Grupo 4 del sitio arqueológico de Palenque, así como en el Laboratorio de Paleozoología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.

Procesamiento

Incluyó la identificación de huellas de corte y procesamiento en los restos óseos, así como la determinación de especies mediante su comparación con colecciones de referencia de animales modernos.

Logró identificar especies como el venado cola blanca, el perro doméstico, la tortuga blanca, el pejelagarto, diversas variedades de mojarras y moluscos, lo que aportó información sobre las estrategias de subsistencia y las prácticas sociales de los antiguos habitantes de la ciudad.

Carlos Miguel Varela Scherrer, es especialista en zooarqueología y etnozoología maya, particularmente del sitio arqueológico de Palenque. Es autor de diversos artículos científicos y de divulgación, así como de capítulos de libros.