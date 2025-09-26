Recibe la UPN clave de centro de trabajo

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) unidad 071, con sede en Tuxtla Gutiérrez, así como las ocho subsedes con que cuenta en el estado, recibieron cada una, después de muchos años, su clave de centro de trabajo que les otorga mayor certeza jurídica e identidad como campus regulares.

El director de la unidad 071, Bissael Pimentel Avendaño, explicó que con la entrega de las claves las subsedes ya no podrán ser trasladadas a otros municipios, lo que les permitirá acceder a mayores programas y beneficios educativos, como de infraestructura.

“Es un hecho histórico porque las claves debieron darse desde hace años, pero con el apoyo en las gestiones del Gobierno Estatal actual se logró realizar el proceso en dos meses, siendo aprobado por la Secretaría de Educación Pública”.

Se necesitó un acuerdo de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), integrada por rectores y directores de universidades sobre la viabilidad de la entrega de las claves, siendo aprobado. Se analizaron los programas de estudios y demás procesos de cada campus.

La universidad inicia con sistema escolarizado en licenciaturas y posgrado a partir de 1979, en la sede central, ese mismo año, se abre la Licenciatura en Educación Básica, en la modalidad a distancia, creándose las primeras 64 unidades, en el país.

Eduardo Grajales, subsecretario de Planeación Educativa, dijo que los estudiantes serán quienes disfruten de los beneficios de este acontecimiento. La tarea de las autoridades educativas es agilizar los procesos administrativos, para que las universidades sean espacios dignos.

Ahora son instituciones con formalidad y permanencia, lo que significa certeza, autonomía y la imposibilidad de ser trasladadas o canceladas, alcanzando mayor proyección con más proyectos educativos.