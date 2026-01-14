Recibe lactante atención médica integral en el IMSS

El inicio de 2026 trajo para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas un caso que muestra cómo la atención médica integral y el trabajo del personal de Salud impactan directamente en la vida de las personas.

Álvaro, un bebé de seis meses de edad, acudió a consulta de Medicina Familiar en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1 de Tapachula, como parte del seguimiento clínico posterior a la atención especializada que recibió en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”.

Caso

El menor, nació en la semana 38 de gestación y fue diagnosticado con hidrocefalia (padecimiento caracterizado por la acumulación anormal de líquido en el cerebro), que requirió atención inmediata. Durante su estancia hospitalaria enfrentó tres procedimientos quirúrgicos especializados, permaneció un par de semanas en terapia intensiva y superó dos eventos críticos, gracias a la intervención oportuna del personal médico y de enfermería.

Tras superar la etapa crítica, fue dado de alta hospitalaria para continuar su seguimiento médico en consulta de Medicina Familiar, donde recibe atención que permite vigilar su evolución clínica, fortalecer su desarrollo y acompañar de manera cercana a su madre en el cuidado cotidiano.

Leni “N”, madre del menor y trabajadora agrícola, reconoció la atención recibida por parte del IMSS Chiapas durante el proceso médico de su hijo. Señaló que el acompañamiento del personal de Salud ha sido fundamental para enfrentar el tratamiento y continuar con el cuidado del menor en el hogar.

“No es fácil enfrentar un diagnóstico así, pero la atención que ha recibido mi hijo en el Instituto ha sido fundamental para su evolución. Gracias al acompañamiento del personal de Salud, hoy podemos seguir adelante con su cuidado”, expresó.

Casos como este reflejan la capacidad resolutiva del Instituto y el impacto de la atención médica especializada orientada a mejorar la calidad de vida de pacientes pediátricos con padecimientos complejos.

El IMSS en Chiapas refrenda su compromiso de brindar atención médica con calidad, oportunidad y sentido humano, mediante personal capacitado, infraestructura hospitalaria y estrategias nacionales que colocan a las personas en el centro de la atención de la salud.