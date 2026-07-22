Recibe Luz Pineda premio al mérito ciudadano

El Club Rotary San Cristóbal de Las Casas, Distrito 4195, entregó el Premio “Raúl Jiménez Paniagua” al Mérito Ciudadano a la benefactora, escritora y distinguida sancristobalense, Luz Olivia Pineda, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la comunidad.

Durante la misma ceremonia se llevó a cabo la toma de protesta de la mesa directiva para el periodo 2026-2027 de El Club Rotary, la cual quedó integrada por Alfredo Gómez Díaz como presidente; Julio César Pascacio Pérez, vicepresidente; Ernesto Ávila Gutiérrez, secretario, y Jonathan Díaz Gallegos, tesorero.

El Premio “Raúl Jiménez Paniagua” distingue a personas que han brindado servicios relevantes a la sociedad, promoviendo el liderazgo con principios éticos, así como la buena voluntad y la paz dentro de la comunidad.

Asistentes

Al acto asistieron autoridades locales, además de Álvaro Ramos Herrera, representante del gobernador del Distrito 4195; Zelmi Mazariegos, presidenta del Club Rotario Ciudad Real, así como integrantes de los diferentes clubes rotarios.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la entrega del reconocimiento a Luz Olivia Pineda, quien agradeció al Club Rotary por la distinción otorgada.

Entre quienes han recibido anteriormente el Premio “Raúl Jiménez Paniagua” destacan Armando Montoya Cameras, exdiputado local y magistrado; Ciudad de las Niñas Indígenas A.C., presidida por Judith Yanini, y Ángeles de Amor A.C., encabezada por Glori, entre otros.