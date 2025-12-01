Recibe Maruch Santiz, premio Sor Juana Inés

Portales de Arte en Chiapas y el National Museum of Mexican Art, en coordinación con el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), entregó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz a la fotógrafa de origen tsotsil, Maruch Santiz Gómez.

Por problemas de salud, la homenajeada no pudo estar presente. El reconocimiento lo recibió su hijo el también fotógrafo Juan Jiménez Santiz, quien agradeció a integrantes de Portales de Arte en Chiapas y a Coneculta por el reconocimiento.

Ceremonia

En el acto realizado en las instalaciones del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura se dijo que la fotografía de la homenajeada se convierte en un puente entre lo invisible y lo ancestral.

“Cada imagen de la fotógrafa guarda la voz de la memoria tsotsil, donde los objetos y las prácticas cotidianas dejan de ser simples para transformarse en guardianes de la historia y la espiritualidad”.

Precisaron que Maruch nos invita a contemplar con respeto y con asombro la riqueza cultural de Chiapas. Nos comparte un mundo donde lo humano y lo natural caminan juntos.

Posteriormente, se realizó la inauguración de la exposición “Cosmovisión Cotidiana: Objetos y Saberes en Imagen”, un homenaje a su mirada y al pueblo tsotsil.

En el acto se informó que este reconocimiento lo entrega desde hace más de tres décadas National Museum of Mexican Art, celebrando a mujeres que han transformado la cultura, el conocimiento y la vida social del país.

Maruch Santiz Gómez, es originaria de Cruztón, San Juan Chamula, desde hace muchos años. Su obra, profunda, simbólica y llena de vida, habla de la cotidianidad tsotsil, de la medicina ancestral, de los objetos rituales y, sobre todo, de la fuerza de las mujeres que sostienen la memoria.

Desde 1993, Maruch ha construido un legado que ha cruzado fronteras: Ha expuesto dentro y fuera de México; ha formado niñas y jóvenes indígenas en procesos culturales como Club Balam y Girls Club de Nueva York.

Ha sido jurado del Sistema Nacional de Creadores de Arte; ha colaborado con el Archivo Fotográfico Indígena y en la conservación fotográfica del Museo Na Bolom.