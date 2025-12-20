Recibe protección como Indicación Geográfica

El queso de bola de Ocosingo, uno de los productos lácteos más representativos de Chiapas, obtuvo oficialmente la protección de Indicación Geográfica, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Con esta declaratoria, el IMPI reconoció que este queso madurado, característico por su forma esférica y método artesanal, posee cualidades únicas determinadas por el entorno geográfico, cultural y productivo del municipio de Ocosingo.

Elaboración

El documento detalló que este producto se elabora con leche cruda de vaca de doble propósito, generalmente de cruzas de cebú y pardo suizo.

Su estructura está conformada por dos tipos de quesos, uno dentro de otro, resultado de un proceso dividido en dos etapas:

El núcleo, producto de un cuajado mixto láctico-enzimático.

La corteza o forro, elaborada a partir de una cuajada de pasta hilada hecha con leche totalmente descremada.

La declaratoria también estableció las características particulares del producto, así como los criterios obligatorios para su producción, elaboración, empaquetado, envasado y embalaje.

Patrimonio culinario de Ocosingo

Todo productor que desee utilizar el nombre deberá cumplir estrictamente con estas especificaciones y con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

El IMPI subrayó que la receta del queso de bola es un patrimonio culinario de Ocosingo, pues forma parte de su historia, identidad y tradiciones.

Además, recordó que una Indicación Geográfica se otorga a productos cuyas propiedades derivan directamente del medio geográfico en el que se elaboran.

Aunque existen quesos similares en otras regiones, la Indicación Geográfica distingue que el nombre del lugar de origen solo puede usarse cuando el producto posee características exclusivas derivadas de ese territorio.

La resolución retoma la definición establecida en la Ley de la Propiedad Industrial, que describe la Indicación Geográfica como el nombre de una zona, o una referencia a ella, que identifica un producto cuya calidad, reputación u otra característica se atribuye fundamentalmente a su origen geográfico.