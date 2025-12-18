Recibe Puerto Chiapas 4 mil toneladas de acero

Con la llegada por primera vez, del buque granelero General Guisan, procedente de Tianjín, China, con cuatro mil toneladas de rollos de acero, Puerto Chiapas abre una nueva etapa como punto estratégico para el comercio internacional.

Se trata de una operación inédita realizada en el muelle de contenedores, al que ingresó sin problema el buque de 200 metros de largo y 32.26 de ancho, uno de los más grandes en su tipo.

Destino

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) señaló que el acero tiene como destino final Guatemala, el cual será enviado por la vía terrestre.

“Esta operación representa un caso de éxito para Puerto Chiapas que demuestra la capacidad para recibir, descargar y despachar carga internacional bajo esquema de tránsito”, precisó.

De esa manera, establece que se convierte en una alternativa logística eficiente y confiable para clientes con mercado en Guatemala y Centroamérica.

Además, por su ubicación, Puerto Chiapas se consolida como un punto estratégico para el tránsito internacional de mercancías hacia Centroamérica.

Con la llegada de este buque, puntualizó, se fortalece la conectividad regional, la integración logística y representa un opción viable para el comercio internacional.